Станцию МЖД Москва-Пассажирская-Курская реконструируют

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Станцию Москва-Пассажирская-Курская реконструируют в рамках ремонта и строительства новых путей Курского направления Московской железной дороги (МЖД), рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
По его словам, план реконструкции предусматривает обновление платформ и переходов, а также строительство поста электрической централизации и нового распределительного вестибюля общей площадью около 8,6 тысячи квадратных метров.
"Современные платформы и комфортный вестибюль однозначно пойдут на пользу пассажирам. В дизайне авторы проекта придерживались современных тенденций, ставя во главу угла удобство перемещения людей. В результате мы получили качественное решение, вписывающееся в перспективное развитие района", – сказал Кузнецов, передает портал мэра и правительства Москвы.
Он отметил, что здание вестибюля будет строгим и лаконичным. Из него пассажиры смогут подняться на платформы по лестницам и эскалаторам, а также перейти по двум тоннелям в здание Курского вокзала. Кроме того, в вестибюле сделают выход в сторону бывшего завода "Арма". Помещение будет оборудовано с учетом нужд маломобильных граждан.
Внешняя облицовка поста электрической централизации будет выполнена из алюминиевых кассет, полированного гранита и известняка. Фасады строения оформят декоративными элементами в виде летящих птиц.
Ранее сообщалось, что реконструкцию станции Переделкино, которая войдет в состав проектируемого четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4), планируют завершить в 2022 году. В рамках реконструкции на месте старой железнодорожной платформы возводят современный вокзал с транзитным подземным вестибюлем для перехода через пути.
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