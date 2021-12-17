Реконструкцию станции Переделкино будущего МЦД-4 завершат в 2022 году

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Реконструкцию станции Переделкино, которая войдет в состав проектируемого четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4), планируют завершить в 2022 году. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Реконструкция станции Переделкино будущего МЦД-4 завершена на 55%. Она находится в Ново-Переделкине, и после запуска больше 120 тысяч местных жителей получат станцию наземного метро", – говорится в сообщении.

В департаменте пояснили, что в рамках реконструкции на месте старой железнодорожной платформы возводят современный вокзал с транзитным подземным вестибюлем для перехода через пути. Для удобства пассажиров будет построен мост через железнодорожные пути в районе улицы 1-й Лазенки, который соединит две части района.

Также специалисты проведут работы по благоустройству территорий, прилегающих к станции. В частности, на привокзальной площади будут созданы удобные для автомобилистов заездные карманы и остановки общественного транспорта. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, программу благоустройства уже утвердил Сергей Собянин.

"К станции обеспечат удобные подъездные пути. Трансформация станции Переделкино в пригородный вокзал – часть большой программы модернизации железнодорожной инфраструктуры к запуску сложнейшего четвертого диаметра, который свяжет сразу семь столичных вокзалов. Запустить МЦД-4 планируем уже в 2023 году", – рассказал Ликсутов.

Ранее для пассажиров открылась новая станция Киевского направления Московской железной дороги Аминьевская, которая в будущем станет частью МЦД-4. Пассажиры могут за пару минут пересесть с железной дороги на метро с помощью нового подземного перехода, а удобные подходы делают МЖД доступнее для местных жителей.