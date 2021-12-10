Дополнительную бесплатную пересадку введут на время реверса на МЦД-1

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
С 11 декабря на время реверсивного движения на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) на участке Белорусская – Савеловская введут бесплатную пересадку. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Это позволит пассажирам не ждать следующий поезд в условиях увеличенных интервалов, а поменять привычный маршрут и объезжать участок реверса, возвращаясь потом на диаметр. Мы понимаем, что реверс добавляет неудобств пассажирам, но это временное решение необходимо для развития железнодорожной инфраструктуры и запуска D4", – отметил Ликсутов.
Для бесплатной пересадки потребуется входная и выходная валидация "Тройки". С этой целью на Белорусском вокзале на платформе между 8 и 9 путями будут установлены 10 дополнительных валидаторов. Пассажиры смогут осуществить пересадку в течение 90 минут.
С 12 декабря на участке МЦД-1 от станции Белорусская до Савеловской запустят реверсивное движение поездов: составы пойдут по одному пути по очереди в обе стороны. Это необходимо для проведения работ по расширению участка перед запуском МЦД-4 в 2023 году.
За время действия реверса участок расширят до четырех путей, уложат 15 километров путей, проведут комплексное развитие инфраструктуры, а также построят 3,8 километра шумозащитных экранов.
"Это наш город": реверсивное движение поездов запустят на МЦД-1 до конца года
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