Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин объявил о начале работы ярмарок выходного дня в Москве. Об этом градоначальник написал в личном телеграм-канале.

"Сегодня в Москве открылись ярмарки выходного дня. Всего их 60, они будут работать по пятницам, субботам и воскресеньям до декабря", – объявил мэр.

Собянин напомнил, что ярмарки за последние 20 лет стали "доброй традицией" Москвы. Здесь можно приобрести свежие овощи и фрукты, а также мясные и рыбные товары, выпечку.

Для покупателей с социальной картой москвича предусмотрены скидки. Ознакомиться с адресами ярмарок выходного дня можно на портале мэра и правительства Москвы.

1 апреля глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил о старте работы летних веранд и кафе Москвы. Всего в столице будут открыты 3 328 подобных площадок.