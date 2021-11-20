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Три яйца Фаберже из коллекции Московского Кремля выставят в лондонском музее Виктории и Альберта. Об этом РИА Новости рассказала генеральный директор музея-заповедника "Московский Кремль" Елена Гагарина.

Выставка "Фаберже в Лондоне: от романтики к революции" начинает свою работу 20 ноября. Крупная экспозиция, посвященная всемирной славе русского ювелира Карла Фаберже, проводится в Лондоне впервые.

Кроме работ Фаберже там представят предметы, принадлежавшие членам российской царской семьи. Например, портсигар Николая II с портретом Цесаревича.

Гендиректор музея-заповедника "Московский Кремль" Елена Гагарина отметила, что больше трех пасхальных яиц на выставки музей не дает.

"Из нашей коллекции были выбраны три яйца: "Московский кремль", "Трехсотлетие Романовых" и яйцо с сюрпризом Александровского дворца", – добавила Гагарина.

Она подчеркнула, что перевозка работ Фаберже – сложная процедура, которой занимаются два сотрудника – куратор и реставратор. Для изделий изготавливаются специальные кейсы, в которых их под охраной перевозят ручной кладью. При этом каждое яйцо Фаберже застраховано.

Ранее ювелирная компания "Фаберже" выпустила уникальное яйцо в честь десятилетнего юбилея выхода первой серии знаменитой саги "Игра престолов". Цена изделия составила 2,2 миллиона долларов. Его украсили бриллиантами и рубинами, дизайн посвящен истории Дейенерис Таргариен.

