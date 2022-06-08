Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Первый фестиваль путешествий по России "Подорожник" пройдет на ВДНХ с 11 по 13 июня в рамках проекта "Московские сезоны". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Будут представлены пять направлений для путешествий: Дальний Восток, Черное море, Санкт-Петербург, Арктика и Центральный федеральный округ. Для этого на территории ВДНХ построят пять шатровых зон, где пройдут интерактивные встречи с известными путешественниками по России", – говорится в материале.
Отмечается, что туристы смогут узнать о малоизвестных направлениях и интересных лайфхаках. Также в рамках фестиваля состоятся показы художественных и документальных лент о российских регионах, музыкальные выступления и кулинарные мастер-классы.
"Для посетителей с детьми предусмотрена обширная семейная программа и комфортные зоны отдыха", – указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что 9–13 июня в Москве пройдет фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи". В нем примут участие более тысячи реконструкторов. На 61 площадке по всему городу будут представлены самые яркие победы и достижения, которыми гордится Россия.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: