Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первый фестиваль путешествий по России "Подорожник" пройдет на ВДНХ с 11 по 13 июня в рамках проекта "Московские сезоны". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Будут представлены пять направлений для путешествий: Дальний Восток, Черное море, Санкт-Петербург, Арктика и Центральный федеральный округ. Для этого на территории ВДНХ построят пять шатровых зон, где пройдут интерактивные встречи с известными путешественниками по России", – говорится в материале.

Отмечается, что туристы смогут узнать о малоизвестных направлениях и интересных лайфхаках. Также в рамках фестиваля состоятся показы художественных и документальных лент о российских регионах, музыкальные выступления и кулинарные мастер-классы.

"Для посетителей с детьми предусмотрена обширная семейная программа и комфортные зоны отдыха", – указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что 9–13 июня в Москве пройдет фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи". В нем примут участие более тысячи реконструкторов. На 61 площадке по всему городу будут представлены самые яркие победы и достижения, которыми гордится Россия.

