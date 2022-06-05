Восстановлены скульптуры павильона "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты столичного комплекса городского хозяйства восстановили утраченные скульптуры павильона № 15 "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ, заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"Скульптуры матроса и солдата и скульптурная композиция "Рабочий и колхозница" с гербом РСФСР украшали фасад павильона до 1958 года. После декор был частично демонтирован или скрыт фальшфасадами. В рамках ремонтно-реставрационных работ в павильоне "Радиоэлектроника и связь" специалисты благодаря историко-архивным и фотоматериалам воссоздали утраченные скульптуры", – сказал он.
По словам Бирюкова, в ближайшее время скульптурные композиции вновь займут свои места над главным входом в павильон и на его боковых устоях. Он пояснил, что сначала все скульптуры были созданы в масштабе 1:10, после чего выполнены в натуральную величину после согласования со столичным департаментом культурного наследия. Собранные из частей скульптуры были огрунтованы и покрашены.
"В ходе ремонтно-реставрационных работ случаются поистине уникальные находки: так, в техническом помещении под фонтаном обнаружили оригинал головы скульптуры матроса. Подлинный элемент использовали при воссоздании скульптуры", – добавил Бирюков.
Павильон "Радиоэлектроника и связь" был построен в 1954 году. Изначально он назывался "Поволжье". Над его главным входом располагалась скульптурная композиция рабочего и колхозницы с гербом РСФСР, а также его украшали фигуры солдата со щитом с надписью "1943" и матроса со щитом с надписью "1918" – год победы в Сталинградской битве и год начала обороны Царицына соответственно.
По окончании реставрационных работ в павильоне № 15 расположится музей Олимпийского комитета России.
Ранее Собянин рассказал, что в Москве реализуется самая масштабная в мире программа реставрации памятников культуры. В нее входят как небольшие купеческие дома и усадьбы, так и большие промышленные объекты. Одним из них стал Дом культуры "ГЭС-2", в котором ранее располагалась Центральная электрическая станция городского трамвая.
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