Антоха MC станет хедлайнером VI фестиваля The Bowl в Москве

Фото: предоставлено организаторами The Bowl
Ежегодный московский фестиваль The Bowl, посвященный экстремальному и уличному спорту, возвращается в календарь столичных мероприятий: 12 июня он пройдет уже шестой раз.
The Bowl – это отличный способ провести второе воскресенье лета в компании друзей и единомышленников, которые тоже соскучились по катанию на скейтбордах и BMX. Будучи одним из ключевых мероприятий летнего скейтового и BMX-сезона в России, фестиваль проходит при поддержке столичного департамента спорта и продвигает активный досуг в большом городе и современную молодежную культуру.
Соревнования в боуле (особым образом спроектированный бассейн, залитый бетоном и предназначенный для катания и выполнения трюков на вылете над его кромкой) на скейтбордах и BMX традиционно являются гвоздем программы как для участников, так и для зрителей.
Заявленный формат участия – open + invitational: для скейтбордистов необходима предварительная регистрация, участвовать могут все желающие, также будет немало приглашенных прорайдеров. Зачет по BMX – invitational only.
Раскатка и первые заезды начнутся около полудня.
Спортивная программа не ограничится главным мероприятием и основным шоу в боуле: райдеры также будут соревноваться за награду "Лучший трюк" в дисциплине "стрит".
Еще один любимый пункт программы – традиционный бренд-маркет, в рамках которого множество марок из скейтовой, уличной и BMX-индустрий представят продукцию для тестирования и продажи. Самые актуальные тенденции, интересные новые и проверенные старые бренды, распродажи и призы – все это ждет гостей фестиваля.
Создавать атмосферу и наполнять воздух качественным битом будут специально приглашенные диджеи и исполнители, а хедлайнером станет Антоха MC.
Когда: 12 июня, 12:00
Ранее стало известно, что в восьми парках столицы этим летом пройдут мероприятия по самокатному спорту. Как сообщили в Мосгорпарке, по выходным в 14:00 будут начинаться показательные выступления райдеров команд, а в 15:00 гости смогут научиться трюкам и подготовиться к соревнованиям, которые будут начинаться в 16:00. Победителей будут ждать призы.
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