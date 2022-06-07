Антоха MC станет хедлайнером VI фестиваля The Bowl в Москве

Фото: предоставлено организаторами The Bowl

Ежегодный московский фестиваль The Bowl, посвященный экстремальному и уличному спорту, возвращается в календарь столичных мероприятий: 12 июня он пройдет уже шестой раз.

The Bowl – это отличный способ провести второе воскресенье лета в компании друзей и единомышленников, которые тоже соскучились по катанию на скейтбордах и BMX. Будучи одним из ключевых мероприятий летнего скейтового и BMX-сезона в России, фестиваль проходит при поддержке столичного департамента спорта и продвигает активный досуг в большом городе и современную молодежную культуру.

Соревнования в боуле (особым образом спроектированный бассейн, залитый бетоном и предназначенный для катания и выполнения трюков на вылете над его кромкой) на скейтбордах и BMX традиционно являются гвоздем программы как для участников, так и для зрителей.

Заявленный формат участия – open + invitational: для скейтбордистов необходима предварительная регистрация, участвовать могут все желающие, также будет немало приглашенных прорайдеров. Зачет по BMX – invitational only.

Раскатка и первые заезды начнутся около полудня.

Спортивная программа не ограничится главным мероприятием и основным шоу в боуле: райдеры также будут соревноваться за награду "Лучший трюк" в дисциплине "стрит".

Еще один любимый пункт программы – традиционный бренд-маркет, в рамках которого множество марок из скейтовой, уличной и BMX-индустрий представят продукцию для тестирования и продажи. Самые актуальные тенденции, интересные новые и проверенные старые бренды, распродажи и призы – все это ждет гостей фестиваля.

Создавать атмосферу и наполнять воздух качественным битом будут специально приглашенные диджеи и исполнители, а хедлайнером станет Антоха MC.

Где: скейтпарк "Садовники" в парке им. Ю. М. Лужкова, метро "Коломенская" скейтпарк "Садовники" в парке им. Ю. М. Лужкова, метро "Коломенская" Когда: 12 июня, 12:00



Ранее стало известно, что в восьми парках столицы этим летом пройдут мероприятия по самокатному спорту. Как сообщили в Мосгорпарке, по выходным в 14:00 будут начинаться показательные выступления райдеров команд, а в 15:00 гости смогут научиться трюкам и подготовиться к соревнованиям, которые будут начинаться в 16:00. Победителей будут ждать призы.