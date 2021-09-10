Фото: пресс-служба Sportstation
В Москве открылся единственный в мире крытый вейк-спот. В столице появилась уникальная спортивная площадка Sportstation, оснащенная крытым вейкпарком с бассейном длиной 70 метров, а также скалодромом, фитнесом и развитой инфраструктурой. Об этом сообщили в пресс-службе Sportstation.
Новая площадка находится в шаговой доступности от метро и ТТК.
Отмечается, что перед началом реализации проекта инвесторы ознакомились с рынком Европы, Америки и Азии, поставив перед собой цель создать уникальное пространство, не имеющее аналогов в мире.
Помимо вейкпарка с фигурами для трюков комплекс также включает взрослый и детский скалодромы, зону для тренировок, коворкинг, лофт для мероприятий, вмещающий до 600 человек, кафе, массажный кабинет, сауну и хамам, вместительную парковку.
"На общей площади в 6,5 тысяч квадратных метров могут разместиться от 1 до 2 тысяч посетителей единовременно", – добавили в пресс-службе.
В компании уточнили, что заниматься в комплексе можно с любым уровнем подготовки – освоить вейк и скалодром помогут тренеры комплекса. Площадка также подходит для людей с ограниченными возможностями здоровья.
В пресс-службе добавили, что ценовая политика обещает быть демократичной.
"Ожидается, что площадка придется особенно по душе миллениалам и "удаленщикам" – в комфортном коворкинге на территории комплекса есть все необходимое для эффективной работы, которую легко можно совместить с занятиями спортом, не покидая здание. Отличный способ достигнуть того самого workandlifebalance, к которому сегодня стремятся многие", – добавили в компании.
Уточняется, что упор будет делаться и на корпоративный сегмент. На базе Sportstation планируют проводить мероприятия, детские праздники, лекции и семинары. Объект также готов принимать городские, федеральные и международные соревнования.
Первые пройдут уже 11–12 сентября: в клубе состоятся открытые соревнования по вейкбордингу и скалолазный фестиваль. Общий призовой фонд турниров составит более 450 000 рублей.
Спортивный комплекс Sportstation располагается по адресу: улицы Новоостаповская, дом 5, строение 2.
Ранее сообщалось, что на территории Гребного канала в Крылатском с 11 по 12 сентября пройдет фестиваль водных видов спорта "Открытая вода".
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