Фото: пресс-служба Sportstation

В Москве открылся единственный в мире крытый вейк-спот. В столице появилась уникальная спортивная площадка Sportstation, оснащенная крытым вейкпарком с бассейном длиной 70 метров, а также скалодромом, фитнесом и развитой инфраструктурой. Об этом сообщили в пресс-службе Sportstation.

Новая площадка находится в шаговой доступности от метро и ТТК.

Отмечается, что перед началом реализации проекта инвесторы ознакомились с рынком Европы, Америки и Азии, поставив перед собой цель создать уникальное пространство, не имеющее аналогов в мире.

Помимо вейкпарка с фигурами для трюков комплекс также включает взрослый и детский скалодромы, зону для тренировок, коворкинг, лофт для мероприятий, вмещающий до 600 человек, кафе, массажный кабинет, сауну и хамам, вместительную парковку.

"На общей площади в 6,5 тысяч квадратных метров могут разместиться от 1 до 2 тысяч посетителей единовременно", – добавили в пресс-службе.

В компании уточнили, что заниматься в комплексе можно с любым уровнем подготовки – освоить вейк и скалодром помогут тренеры комплекса. Площадка также подходит для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В пресс-службе добавили, что ценовая политика обещает быть демократичной.

"Ожидается, что площадка придется особенно по душе миллениалам и "удаленщикам" – в комфортном коворкинге на территории комплекса есть все необходимое для эффективной работы, которую легко можно совместить с занятиями спортом, не покидая здание. Отличный способ достигнуть того самого workandlifebalance, к которому сегодня стремятся многие", – добавили в компании.

Уточняется, что упор будет делаться и на корпоративный сегмент. На базе Sportstation планируют проводить мероприятия, детские праздники, лекции и семинары. Объект также готов принимать городские, федеральные и международные соревнования.

Первые пройдут уже 11–12 сентября: в клубе состоятся открытые соревнования по вейкбордингу и скалолазный фестиваль. Общий призовой фонд турниров составит более 450 000 рублей.

Спортивный комплекс Sportstation располагается по адресу: улицы Новоостаповская, дом 5, строение 2.

Ранее сообщалось, что на территории Гребного канала в Крылатском с 11 по 12 сентября пройдет фестиваль водных видов спорта "Открытая вода".