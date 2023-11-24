Вице-спикер МГД: развитие маршрутов наземного транспорта работает на пассажиров Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Развитие маршрутов наземного городского транспорта работает на всех пассажиров Москвы. Об этом заявил вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов, сообщает Агентство "Москва".

По его словам, за прошедший год в столице реализовали два крупных проекта: запуск кругового движения по Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и открытие третьего и четвертого маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД). Однако город работает и над наземным транспортом, подчеркнул Орлов, отметив пополнение парка городского транспорта электробусами и развитие трамвайных маршрутов.

Он добавил, что вместе с пополнением парков наземного транспорта меняется и маршрутная сеть. Орлов отметил, что в городе выстроена гибкая и адаптивная система, работающая с учетом пожеланий пассажиров.

Вице-спикер сказал, что наземный транспорт важен для передвижения горожан внутри районов и кварталов. Это дает людям возможность строить свои маршруты, пользоваться всеми опциями, предлагаемыми тарифной системой, и экономить время и средства.

По его мнению, улучшается и качество перевозки – автобусы, трамваи и электробусы стали чаще ходить, в них стало комфортнее, тише и удобнее ездить.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что возле станций метро и МЦД в текущем году улучшили 100 маршрутов наземного общественного транспорта.

Он отметил, что к запуску новых линий наземного метро маршруты были оптимизированы у четырех станций МЦД-3 и семи станций МЦД-4. Кроме того, к полноценному открытию БКЛ улучшили 12 маршрутов, добавил мэр.

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