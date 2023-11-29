"Яндекс Такси" в декабре привлечет 30 тысяч водителей в Москве и Московской области

Столичные таксопарки начали поиск новых водителей. Одна из ведущих компаний "Яндекс Такси" собирается в декабре привлечь к работе в Москве и Московской области дополнительно порядка 30 тысяч сотрудников.

Дефицит кадров в компании объяснили тем, что часть водителей ушла из таксистов в другие сферы. Кроме того, отмечается снижение числа мигрантов в отрасли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.