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29 ноября, 08:15

Транспорт

"Яндекс Такси" в декабре привлечет 30 тысяч водителей в Москве и Московской области

"Яндекс Такси" в декабре привлечет 30 тысяч водителей в Москве и Московской области

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Столичные таксопарки начали поиск новых водителей. Одна из ведущих компаний "Яндекс Такси" собирается в декабре привлечь к работе в Москве и Московской области дополнительно порядка 30 тысяч сотрудников.

Дефицит кадров в компании объяснили тем, что часть водителей ушла из таксистов в другие сферы. Кроме того, отмечается снижение числа мигрантов в отрасли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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