Схема движения транспорта временно изменится в трех округах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Схема движения транспорта изменится в трех округах Москвы, водителей призвали планировать маршруты заранее и обращать внимание на знаки. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Из-за строительных работ изменилась схема движения на участке улицы Шаболовки. Одну из полос перекрыли, по другой организовали одностороннее движение в направлении области. Ограничения будут действовать до 04:00 27 ноября", – говорится в сообщении.

Вместе с тем движение по Большому Патриаршему переулку и улице Малой Бронной ограничат с 16:00 29 ноября до 01:00 30 ноября. На одном из участков нельзя будет парковать транспортные средства. Это связано с проведением Московской недели моды.

Кроме того, с 27 ноября по 21 декабря ограничения будут действовать на ряде участков Юго-Восточной хорды (МСД) в районе Каширского шоссе. Для проведения строительных мероприятий там будут перекрывать по одной полосе проезжей части.

Ранее стало известно, что схема движения транспорта временно изменится на некоторых улицах столичного Пресненского района. Это связано с организацией международного форума BRICS+ Fashion Summit.

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