Схема движения на территории ВДНХ изменится из-за проведения форума "Россия"

Фото: Москва 24

С 3 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года схема движения на территории ВДНХ временно изменится в связи с проведением Международной выставки-форума "Россия", сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Движение закроют в местном проезде в районе парковки № 9503 и по одной крайней правой полосе в Продольном проезде в районе дома 125А по проспекту Мира.

В то же время будет организовано одностороннее движение в местном проезде в районе парковки № 9505, а также двустороннее движение в местном проезде в районе парковки № 9506 и в местном проезде в районе дома 123А по проспекту Мира.

Припарковаться нельзя будет на следующих участках:

на Хованской улице – от 1-й Останкинской улицы до дома 3, корпуса 1, по Хованской улице;

в 5-м Останкинском переулке – от 1-й Останкинской улицы до дома 3 по 2-й Останкинской улице;

в 5-м Останкинском переулке – от 1-й Останкинской улицы до дома 3 по 2-й Останкинской улице;

в местном проезде в районе дома 123Б по проспекту Мира (кроме такси);

на улице Вильгельма Пика напротив дома 3 (кроме такси);

на 1-й Останкинской улице напротив дома 7, строения 2 (кроме такси);

на улице Сергея Эйзенштейна, владении 119, строении 69Б, по проспекту Мира (кроме такси);

на улице Космонавтов – от дома 13 до владения 12 по Ярославской улице в направлении проспекта Мира (кроме автобусов);

в местах временных ограничений.

Инфографика: Дептранс

Помимо этого, с 00:01 3 ноября 2023 года до 23:59 12 апреля 2024 года будет временно недоступна парковка со шлагбаумом № 9503 в Продольном проезде, справа от главного входа ВДНХ.

Оставить авто можно будет на соседних парковках № 9511, 9505 и 9506

Во время форума в Дептрансе рекомендуют добираться до ВДНХ на городском транспорте. Ближайшие станции метро – это "ВДНХ" и "Ботанический сад". В "Москвариум" удобнее всего доехать на бесплатном маршрутном такси, которое следует к павильону от метро "ВДНХ".

Ближайшая к территории ВДНХ остановка такси находится у павильона "Рабочий и колхозница". Для автовладельцев работает многоуровневая парковка на Хованской улице, 18.

Выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на 67 объектах ВДНХ.

Сергей Собянин сказал, что на выставке-форуме "Россия" будет представлено интерактивное пространство, где можно будет увидеть, как с каждым годом меняется Москва. На стенде города также можно будет увидеть новые тенденции, которые задает столица, например, в экологии и здравоохранении.

Множество экскурсий проведут на международной выставке "Россия"