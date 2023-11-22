22 ноября, 16:15Происшествия
Водитель "Хонды" столкнулся с остановившимся авто на 55-м километре МКАД
На внутренней стороне 55-го километра МКАД водитель автомобиля "Хонда" совершил столкновение с автомобилем, остановившимся из-за ранее произошедшего ДТП с еще одним транспортным средством. Об этом сообщили в телеграм-канале прокуратуры Москвы.
В результате дорожной аварии пострадал мужчина, находившийся на проезжей части, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Также пострадал водитель автомобиля "Хонда".