Водитель "Хонды" столкнулся с остановившимся авто на 55-м километре МКАД

На внутренней стороне 55-го километра МКАД водитель автомобиля "Хонда" совершил столкновение с автомобилем, остановившимся из-за ранее произошедшего ДТП с еще одним транспортным средством. Об этом сообщили в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

В результате дорожной аварии пострадал мужчина, находившийся на проезжей части, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Также пострадал водитель автомобиля "Хонда".