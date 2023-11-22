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22 ноября, 16:15

Происшествия

Водитель "Хонды" столкнулся с остановившимся авто на 55-м километре МКАД

Водитель "Хонды" столкнулся с остановившимся авто на 55-м километре МКАД

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На внутренней стороне 55-го километра МКАД водитель автомобиля "Хонда" совершил столкновение с автомобилем, остановившимся из-за ранее произошедшего ДТП с еще одним транспортным средством. Об этом сообщили в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

В результате дорожной аварии пострадал мужчина, находившийся на проезжей части, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Также пострадал водитель автомобиля "Хонда".

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