Власти Москвы в два раза увеличили объем субсидий на покупку автомобилей такси в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

В 2023 году правительство Москвы в два раза увеличило объем субсидий на покупку автомобилей такси. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина с 2012 года мы выдаем компаниям такси субсидии на приобретение автомобилей. В этом году общая сумма таких выплат составит 450 миллионов рублей, поддержку получают 55 компаний", – цитируют его в телеграм-канале столичного Дептранса.

Благодаря выделенным средствам компании смогут компенсировать часть затрат при покупке более восьми тысяч автомобилей. Всего же с 2012 года объем выделенных средств достиг 2,25 миллирда рублей.

Столичные пассажиры благодаря поддержке власти получили возможность передвигаться на новых и надежных автомобилях. Это позволило повысить комфорт и безопасность поездок.

До это стало известно, что с 2015 года москвичи совершили на столичном каршеринге около 270 миллионов поездок. За девять лет количество поездок в сутки увеличилось в 71 раз, а число машин каршеринга – в 94 раза, до 33 тысяч. В парке каршеринга используются автомобили экокласса "Евро-5" и выше.



Дептранс сообщил, что более 1,5 млн человек активно пользуются прокатным сервисом