Около 270 млн поездок совершили на столичном каршеринге с 2015 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За 9 лет работы сервиса столичного каршеринга москвичи и гости города совершили 268 миллионов поездок. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Как рассказал заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов, с 2015 года количество поездок в сутки увеличилось в 71 раз, а число машин каршеринга – в 94 раза, до 33 тысяч.

Отмечается, что в этом году сервис каршеринга в Москве стал еще более востребованным. Например, число поездок в день увеличилось на 6% – до 141 тысячи, а количество активных пользователей выросло на 50% – до 1,5 миллиона по сравнению с 2022 годом.

"Благодаря тому, что каждая машина в краткосрочной аренде ежедневно используется несколькими водителями, снижается нагрузка на дороги и улучшается экологическая ситуация в городе, а также сдерживается рост числа личных авто", – рассказал заммэра.

В Дептрансе уточнили, что в парке каршеринга используются автомобили экокласса "Евро-5" и выше. За день одну и ту же машину арендуют от пяти человек.

В прокат можно взять электромобили, автомобили бизнес- и премиум-класса, машины российского производства, заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что власти Москвы сохранили операторам каршеринга скидки на продление парковочных разрешений. Так, парковка для пользователей каршеринга останется бесплатной, а компании смогут обновлять автопарк.

По данным Дептранса, компаниям каршеринга предоставляются льготы на размещение машин на платных парковках в столице с 2015 года. Согласно распоряжению Сергея Собянина, в 2023 году скидка 50% на продление парковочных разрешений для компаний каршеринга сохранится.

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