Пожар на складе в Нальчике потушен на площади 700 квадратных метров

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар на складе в Нальчике ликвидирован на площади в 700 квадратных метров, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии в своем телеграм-канале.

Огонь вспыхнул днем на Калининградской улице. Одноэтажное складское здание горело на площади 500 квадратов, после площадь увеличилась. Затем огонь локализовали.

На месте работали 20 человек и 8 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

Ранее возгорание площадью 200 "квадратов" произошло в административном здании на западе Москвы. По данным ведомства, в 07:00 огонь уже был полностью ликвидирован, никто не пострадал.