Житель Каменска-Уральского превратил сожительницу в мумию в подземелье

Фото: vk.com/public217975517

В Каменске-Уральском Свердловской области был арестован местный житель Максим Попов, который обвиняется в убийстве сожительницы, чье тело он спрятал в погребе. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Правоохранители установили, что весной 2024 года фигурант вместе со своей сожительницей устроились на работу сторожами в коллективный сад. Согласно трудовому договору, им предоставили дом для проживания.

Спустя время садоводы заметили исчезновение женщины, а вскоре пропал и сам Попов. Осенью новые сторожа, поселившиеся в том же доме, обнаружили в погребе мумию. Как позже выяснилось, ею оказался труп пропавшей.

В результате мужчину задержали и предъявили обвинение. Помимо убийства, ему вменяют кражу, поскольку он забрал телефон и одежду убитой, сообщил источник РИА Новости.

Рассмотрение дела начал Красногорский районный суд Каменска-Уральского. Следующее заседание, на котором будут допрошены свидетели, состоится 30 сентября.

Попов находится под стражей и будет оставаться под арестом до 30 января 2026 года. Свою вину он не признает.

Ранее в Москве задержали женщину, которую подозревают в убийстве сожителя. По версии следствия, 13 июля злоумышленница, поссорившись с мужчиной в квартире на Волгоградском проспекте, нанесла ему не менее трех колото-резаных ранений. В результате он скончался на месте происшествия.

Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Правоохранители инициировали проведение нескольких судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрической, судебно-медицинской и дактилоскопической.