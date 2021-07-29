Юрист рассказал о возможном наказании для матери, избившей самокатом прохожую в Питере

В СМИ распространилось видео из Санкт-Петербурга, где женщина накинулась на прохожую и избила ее самокатом. В результате последняя получила травмы головы и перелом носа. Предположительно, конфликт произошел из-за ребенка нападавшей. На том самом самокате он врезался в потерпевшую, из-за чего она выставила руки вперед, чтобы защититься. По всей видимости, это не понравилось матери ребенка. Рассказываем подробности произошедшего и выясняем, какое наказание может грозить нападавшей.



Фото: телеграм-канал "Mash на Мойке"

Обматерила и избила

В Московском районе Санкт-Петербурга женщина накинулась на прохожую и избила ее кулаками и самокатом, сообщило издание "Мегаполис". Официального подтверждения этой информации правоохранители пока не предоставили. Однако свою версию происшествия изданию рассказала дочь пострадавшей Маргарита. По ее словам, поводом для разборок послужила небольшая авария, случившаяся на пешеходном переходе с ребенком налетчицы.

Девушка заявила, что маленький сын нападавшей ехал на самокате один, взрослых рядом не было. В это время ему навстречу шла с пакетами мама Маргариты, в которую он врезался. Женщина выставила руки вперед, чтобы не травмироваться.

"Ребенок не упал, не ушибся, никто его не трогал – ничего такого. Мама лишь инстинктивно выставила руки вперед, в долю секунды увидев, что на нее кто-то летит", – объяснила Маргарита.

Вскоре выяснилось, что мама мальчика шла позади, случившееся видела и решила защитить сына. Когда она поравнялась с мамой Маргариты, то якобы обложила женщину матом. Та никак не отреагировала и прошла дальше. Предположительно, отсутствие диалога нападавшую не устроило, она решила применить силу.





Маргарита дочь потерпевшей Женщина-"яжемать" догоняет своего ребенка, берет у него самокат, бросает ребенка посреди проезжей части, когда уже заканчивается зеленый свет, догоняет мою маму и со спины наносит удар самокатом по голове, дальше начинает избивать по лицу и голове кулаками и коленями.

По словам Маргариты, свидетели ситуации, трое мужчин, тут же стали оттаскивать нападавшую, разжимать ей руки, потому что та держала мать за волосы, наклоняя вниз, чтобы бить коленями по голове.

"Когда ее оттащили, она попыталась скрыться, но ее обступили свидетели и не дали ей уйти. В 112 звонили тоже свидетели, вызывали скорую и полицию", – рассказала дочь потерпевшей.

Вместе с тем девушка описала реакцию ребенка на случившееся: ни плача, ни испуга – ничего этого не было, заявила она и уточнила, что мальчик якобы, наоборот, подбадривал свою мать словами: "Мама, дай ей, дай ей!"

В итоге мама девушки оказалась в больнице. Врачи констатировали у женщины закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом носа и ушиб мягких тканей лица. После оказания медицинской помощи пострадавшую отпустили домой.



Фото: телеграм-канал "Mash на Мойке"

Так просто не отделаться?

Юрист Василий Воробьев в беседе с Москвой 24 рассказал, какое наказание может грозить нападавшей. По словам эксперта, ее действия подпадают под уголовную ответственность.

"Если у потерпевшей есть черепно-мозговая травма, то там два варианта: это либо вред средней тяжести, либо тяжкий вред здоровью. Тяжесть определяется медиками, но вообще это как минимум вред средней тяжести. Это статья 112 "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", – сказал эксперт.





Василий Воробьев юрист По ней может грозить лишение свободы до 3 лет – это предельная санкция. Скорее всего, реального лишения свободы не последует, это будет либо условный срок, либо принудительные работы. Все зависит от многих факторов, о которых мы сейчас не можем знать, об отягчающих и смягчающих обстоятельствах.

Вместе с тем юрист предположил, что в суде могут говорить о состоянии аффекта у нападавшей, но это вряд ли поможет в сложившейся ситуации.

Также потерпевшая может подать иск к матери ребенка за моральный ущерб, добавил Воробьев. "К сожалению, по причинению вреда здоровью скромные цифры – в пределах 100 тысяч рублей. Если это тяжкий вред здоровью, то будет зависеть от подробностей, если это серьезный вред, то могут до полумиллиона с нее взыскать", – объяснил он.

Но этот вопрос будет решаться отдельным судом, подытожил юрист.