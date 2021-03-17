Власти Москвы рассказали, как работает столичная сеть служб медиации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители столицы могут воспользоваться услугами профессионального медиативного сообщества. Оно включает в себя свыше 200 специалистов, говорится на портале мэра и правительства города.

Службы медиации в разных районах Москвы начали появляться с 2018 года на базе семейных центров. В данных учреждениях люди, которые столкнулись с трудными жизненными обстоятельствами, могут получить комплексную поддержку.

"Почти в каждой семье случаются конфликтные ситуации или кризисы. Важно в такие моменты спокойно и взвешенно найти компромисс. Если самостоятельно решить спор не удается или конфликт затягивается, то семья может обратиться в службу медиации, где медиатор-посредник поможет разобраться в проблеме", – подчеркнул руководитель департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

По его словам, сейчас в городе действует 11 окружных служб медиации – единая сеть центров, в которых на условиях анонимности готовы предоставить помощь. За два года было принято более 700 заявок на проведение процедуры медиации.

Медиация представляет собой альтернативную процедуру разрешения гражданских или семейных споров при участии нейтрального посредника (медиатора). Воспользоваться поддержкой медиатора можно на любом этапе конфликта.

Как заявила директор семейного центра Северного административного округа Ирина Пономарева, часто горожане обращаются к медиаторам для разрешения конфликтов между родителями и детьми.

19 марта в Москве будет общегородской день открытых дверей служб медиации. Все желающие смогут познакомиться с работой специалистов и задать им интересующие вопросы.

Ранее говорилось, что около 900 тысяч москвичей воспользовались приложением "Социальный навигатор". В сервисе также появилось около 40 новых социальных услуг для жителей.