Около 900 тыс москвичей воспользовались приложением "Социальный навигатор"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 900 тысяч москвичей воспользовались приложением "Социальный навигатор", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Социальный навигатор" – это онлайн-сервис в виде интерактивной карты для поиска организаций, оказывающих различные социальные услуги. Мы стараемся развивать его, делая еще более удобным для пользователей. Мы добавили информацию о доступности более 500 объектов соцзащиты для маломобильных жителей и людей с инвалидностью", – рассказал руководитель департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

Он отметил, что в сервисе также появились около 40 новых социальных услуг для жителей. По его словам, на карту были добавлены 130 некоммерческих организаций, которые оказывают помощь старшему поколению, семьям с детьми, людям с инвалидностью, безработным и другим.

Всего на карте сервиса находятся более 770 адресов и 175 услуг по 24 категориям. Их представляют городские социальные учреждения и более 300 НКО, которые являются победителями конкурса грантов "Москва – добрый город".

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова ранее отмечала, что сервис "Социальный навигатор" оказывает помощь нуждающимся москвичам. По ее словам, за время его работы он показал свою эффективность при поиске социальных услуг и стал удачной площадкой для расширения деятельности некоммерческих организаций (НКО).

"Социальный навигатор" запустили летом 2019 года как интерактивный сервис поиска социальных услуг в столице. Ежемесячно им пользуются около 60 тысяч человек.