Депутат оценила идею о бесплатном среднем специальном образовании в РФ

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, комментируя идею о бесплатном специальном образовании, отметила, что в данном вопросе необходимо учитывать большое количество нюансов. Об этом сообщает RT.

"Делать среднее специальное образование абсолютно бесплатным поголовно нельзя. Мы должны его регулировать, исходя из запросов экономики нашей страны – в современных условиях перестраивающейся экономики России", – сказала Стенякина.

Она отметила, что по данным программам образования обучаются не только каменщики, строители и швеи, но и бухгалтеры, экономисты и юристы, которые сегодня наименее востребованы. Однако обучение на такие профессии экономически выгодно для учреждений, где наблюдается маленькое количество бюджетных мест при высоком спросе.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил письмо главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову с предложением сделать полностью бесплатным среднее специальное образование.

Он отметил, что Конституция гарантирует каждому гражданину право на труд, выбор рода деятельности и профессии, однако сегодня нет института получения данного образования бесплатно. При этом в некоторых учреждениях квота платных мест превышает квоту бюджетных.

