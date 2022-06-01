В РФ предложили сделать бесплатным среднее специальное образование

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил письмо главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову с предложением сделать полностью бесплатным среднее специальное образование. Об этом сообщает RT.

Орлов отметил, что Конституция гарантирует каждому гражданину право на труд, выбор рода деятельности и профессии, однако сегодня нет института получения данного образования бесплатно. При этом в некоторых учреждениях квота платных мест превышает квоту бюджетных.

Он также отметил, что по такой программе образования обучаются строители и специалисты технических направлений, дефицит которых наблюдается сегодня на российском рынке.

"Прошу вас оценить целесообразность введения в России полностью бесплатного среднего специального образования в государственных образовательных учреждениях, перевода текущих квот по платному обучению на безвозмездную основу", – говорится в письме.

Ранее министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса. Глава ведомства Валерий Фальков заявил, что цель страны – ориентироваться на собственную уникальную систему образования.

В свою очередь, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий уточнил, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) может быть пошагово отменен после отказа от Болонской системы. Парламентарий подчеркнул, что Болонской системе образования нет места в России.

