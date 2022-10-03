Запад пожалеет о том, что свернул сотрудничество с РФ в сфере науки – Медведев

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад будет жалеть о том, что сам свернул сотрудничество с Россией в сфере науки. Он подчеркнул, что это не было инициативой российской стороны.

"Вместо нормального партнерства, вместо взаимообмена со многими западными странами мы столкнулись с недружественными действиями, с попытками изолировать Россию, со свертыванием и перспективных, и весьма банальных рутинных программ", – высказался он.

Медведев сделал акцент на том, что Россия старалась поддерживать отношения в области научно-технического сотрудничества и в образовательной сфере, однако Запад отвернулся. Это глупое поведение с их стороны, добавил он.

"Ну, и ладно. Мы и без них проживем. А вот они у нас все свои позиции потеряют и потом будут об этом горько жалеть", – резюмировал зампред Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что активное развитие отдельных регионов привело к формированию в мире новой многополярной системы. По его словам, возникшая полицентричность приведет к масштабным переменам в мировой политике, экономике и праве. Также зампред Совбеза добавил, что Запад всеми силами пытается подчинить себе право, агрессивно продвигает идею однополярного мира, не брезгуя при этом "попранием смысла традиционных юридических постулатов и правовых догм".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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