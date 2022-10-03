Медведев назвал бессмысленным отказ от действующей в РФ системы высшего образования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает бессмысленным демонстративный отказ от нынешней системы высшего образования в России. Об этом он заявил в ходе заседания президиума Совета по науке и образованию.

По его словам, российская система высшего образования объединяет в себе опыт западных и восточных стран, при этом она не была слепо скопирована у кого-то.

"Демонстративно отказываться от всего того, что идет нам на благо, смысла никакого нет. Не нужно делать какие-то ритуальные жесты в угоду политической конъюнктуре", – сказал Медведев.

В то же время зампред Совбеза признал, что система образования в РФ на фоне текущих вызовов и прекращения научно-технического сотрудничества с Западом требует изменений. Тем не менее характер этих изменений еще предстоит определить.

Он призвал разработать принципы, на которых впредь будет строиться высшее образование в России, и напомнил, что в последние годы российская система образования развивалась в соответствии с потребностями экономики и общества.

24 мая стало известно о намерении России выйти из Болонского процесса. Глава Минобрнауки Валерий Фальков тогда заявил, что цель страны – ориентироваться на собственную уникальную систему образования. Ее планируется запустить уже в следующем учебном году.

В Минобрнауки также подчеркнули, что не рассматривают возвращение к советскому подходу к обучению. А в Рособрнадзоре заметили, что отказ от ЕГЭ не планируется.



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