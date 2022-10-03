Медведев назвал бессмысленным отказ от действующей в РФ системы высшего образования

17:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает бессмысленным демонстративный отказ от нынешней системы высшего образования в России. Об этом он заявил в ходе заседания президиума Совета по науке и образованию.
По его словам, российская система высшего образования объединяет в себе опыт западных и восточных стран, при этом она не была слепо скопирована у кого-то.
"Демонстративно отказываться от всего того, что идет нам на благо, смысла никакого нет. Не нужно делать какие-то ритуальные жесты в угоду политической конъюнктуре", – сказал Медведев.
В то же время зампред Совбеза признал, что система образования в РФ на фоне текущих вызовов и прекращения научно-технического сотрудничества с Западом требует изменений. Тем не менее характер этих изменений еще предстоит определить.
Он призвал разработать принципы, на которых впредь будет строиться высшее образование в России, и напомнил, что в последние годы российская система образования развивалась в соответствии с потребностями экономики и общества.
24 мая стало известно о намерении России выйти из Болонского процесса. Глава Минобрнауки Валерий Фальков тогда заявил, что цель страны – ориентироваться на собственную уникальную систему образования. Ее планируется запустить уже в следующем учебном году.
В Минобрнауки также подчеркнули, что не рассматривают возвращение к советскому подходу к обучению. А в Рособрнадзоре заметили, что отказ от ЕГЭ не планируется.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: