В Кремле выразили надежду на проведение прямой линии с Путиным в 2023 году

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин может провести прямую линию с жителями России в 2023 году. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Будем надеяться, что да", – ответил Песков на вопрос, планируется ли мероприятие в этом году, не исключив, что его могут совместить с большой пресс-конференцией президента.

Вместе с тем представитель Кремля сообщил, что подобный формат общения с российским лидером пользуется популярностью. В связи с этим в Кремле не будут забывать о подобных мероприятиях.

Информация о сроках проведения прямой линии с Владимиром Путиным в 2023 году пока остается неизвестной, сообщил его пресс-секретарь.

Последнее масштабное выступление российского лидера состоялось 21 февраля. Президент России обратился к Федеральному собранию в Гостином дворе.

В ходе выступления Путин затронул экономические и социальные вопросы, а также темы спецоперации на Украине и антироссийских санкций. Выступление политика продлилось 1 час 45 минут.



Послание Путина к Федеральному собранию транслировали на медиафасадах по всей России

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