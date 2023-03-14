11:36Политика
В Кремле выразили надежду на проведение прямой линии с Путиным в 2023 году
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин может провести прямую линию с жителями России в 2023 году. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Будем надеяться, что да", – ответил Песков на вопрос, планируется ли мероприятие в этом году, не исключив, что его могут совместить с большой пресс-конференцией президента.
Вместе с тем представитель Кремля сообщил, что подобный формат общения с российским лидером пользуется популярностью. В связи с этим в Кремле не будут забывать о подобных мероприятиях.
Информация о сроках проведения прямой линии с Владимиром Путиным в 2023 году пока остается неизвестной, сообщил его пресс-секретарь.
Последнее масштабное выступление российского лидера состоялось 21 февраля. Президент России обратился к Федеральному собранию в Гостином дворе.
В ходе выступления Путин затронул экономические и социальные вопросы, а также темы спецоперации на Украине и антироссийских санкций. Выступление политика продлилось 1 час 45 минут.
Послание Путина к Федеральному собранию транслировали на медиафасадах по всей России
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