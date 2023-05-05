11:55Политика
Песков заявил, что о проведении прямой линии с Путиным сообщат своевременно
Фото: kremlin.ru
О проведении прямой линии с Владимиром Путиным сообщат своевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы своевременно сообщим о прямой линии", – передает слова представителя Кремля ТАСС.
В апреле пресс-секретарь президента отмечал, что дата проведения прямой линии с Путиным не определена. До этого в СМИ сообщали, что прямая линия с Путиным может состояться 8 июня в Гостином дворе.
14 апреля Песков сказал, что прямая линия точно состоится в этом году, но он не может ничего сказать относительно сроков ее проведения. Он добавил, что сориентирует журналистов по мере появления информации.
Ранее Путин выступил в Гостином дворе с посланием Федеральному собранию. Оно прошло 21 февраля и стало 18-м по счету обращением президента к двум палатам парламента.
В ходе выступления президент затронул экономические и социальные вопросы, а также тему специальной военной операции на Украине и тему антироссийских санкций. Выступление длилось 1 час 45 минут.
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