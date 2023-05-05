Песков заявил, что о проведении прямой линии с Путиным сообщат своевременно

Фото: kremlin.ru

О проведении прямой линии с Владимиром Путиным сообщат своевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы своевременно сообщим о прямой линии", – передает слова представителя Кремля ТАСС.

В апреле пресс-секретарь президента отмечал, что дата проведения прямой линии с Путиным не определена. До этого в СМИ сообщали, что прямая линия с Путиным может состояться 8 июня в Гостином дворе.

14 апреля Песков сказал, что прямая линия точно состоится в этом году, но он не может ничего сказать относительно сроков ее проведения. Он добавил, что сориентирует журналистов по мере появления информации.

Ранее Путин выступил в Гостином дворе с посланием Федеральному собранию. Оно прошло 21 февраля и стало 18-м по счету обращением президента к двум палатам парламента.

В ходе выступления президент затронул экономические и социальные вопросы, а также тему специальной военной операции на Украине и тему антироссийских санкций. Выступление длилось 1 час 45 минут.



Собянин выступил на заседании президиума Госсовета по промышленности