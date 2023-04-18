Песков заявил, что точной даты прямой линии Путина пока нет

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что дата проведения прямой линии Владимира Путина с россиянами пока не определена.

"Пока точной даты нет", – передает ТАСС слова пресс-секретаря президента РФ.

Ранее телеграм-канал Baza со ссылкой на источник в "Ростелекоме" сообщил, что прямая линия с главой государства может пройти 8 июня в Гостином дворе.

14 апреля Песков сказал, что прямая линия граждан России с Путиным состоится в 2023 году, однако точных сроков ее проведения пока нет. Он также уточнил, что сориентирует журналистов по мере появления информации.

Последнее масштабное выступление главы Российской Федерации состоялось 21 февраля. Путин обратился к Федеральному собранию в Гостином дворе.

В ходе выступления президент России затронул экономические и социальные вопросы, а также темы спецоперации на Украине и антироссийских санкций. Выступление политика продлилось 1 час 45 минут.

