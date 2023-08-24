Более 11 тысяч наблюдателей будут работать на сентябрьских выборах в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 11 тысяч наблюдателей будут работать на выборах мэра Москвы в сентябре. Об этом сообщается в телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

"Итоговое количество общественных наблюдателей даже чуть больше, чем мы планировали. 11 680 – такое число наблюдателей позволит с запасом обеспечить каждый участок "глазами штаба", – сообщил руководитель штаба Вадим Ковалев.

Он обратил внимание, что набор в корпус наблюдателей закрыт. Сейчас подавшие заявки на участие продолжают активно готовиться к предстоящей работе.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



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