Партнер программы "Миллион призов" рассказала об участии в акции

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Акция "Миллион призов" позволит заинтересовать не только избирателей, но и различные предприятия столицы, которые могут стать партнерами программы. Об этом сообщила управляющая ресторана "Сенполия" (ранее "Булошная") Ирина Сафрончик.

"Я сама в первый раз это буду делать, уже зарегистрировалась, чтобы проголосовать. А сами мы, как и наш руководитель, заинтересованы в том, чтобы поучаствовать в акции, потому что к нам гости дополнительно будут приходить и получать тоже какие-то призы", – отметила она.

Сафрончик добавила, что ресторан впервые стал партнером программы, однако она наслышана от других предприятий города о положительном опыте участия.

"Мы участвуем в первый раз, но уже слышали про другие предприятия, которые участвовали, им тоже это понравилось, интересно, что такое проводят", – сказала управляющая "Сенполией".

Говоря о дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), Сафрончик отметила, что оно помогает избирателям экономить личное время. Также она сама призналась, что ей некогда посещать избирательные участки.

"А здесь зашел, электронно проголосовал и пожалуйста – никуда не надо выходить. Поэтому здесь тоже большой плюс, что никуда тебе не надо идти. А в связи с тем, что времени никогда не хватает на такие вещи, это очень хорошая вещь, что не нужно тебе тратить время на дорогу", – резюмировала Сафрончик.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



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