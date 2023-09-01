В ЦИК заявили об успешном тестировании ДЭГ во всех часовых поясах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Тестирование дистанционного электронного голосования (ДЭГ) во всех часовых поясах России прошло успешно. Об этом сообщил заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев.

Тестовое ДЭГ проходило с 08:00 30 августа до 20:00 31 августа. Его организовали в 24 российских регионах, где в единый день голосования пройдут выборы.

"Тестирование (ДЭГ) прошло весьма успешно. По всем часовым поясам подведены итоги голосования. Результаты получили все организующие выборы избирательные комиссии. Поэтому пока видимых причин для беспокойства не имеем", – цитирует его ТАСС.

Единый день голосования состоится в РФ 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В 21 регионе будут организованы выборы высших должностных лиц, в 20 – выборы депутатов законодательных органов власти.

До этого сообщалось, что для участия в ДЭГ было подано около 736 тысяч заявок. При этом более 341 тысячи заявлений Центризбирком получил от Московской области. Помимо этого, ДЭГ состоится на выборах губернаторов Алтайского края, Воронежской, Нижегородской, Новосибирской и Псковской областей и других.



Выборы мэра в столице пройдут в единый день голосования