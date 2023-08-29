Новую версию проекта "Стоп дубль" применят в регионах, где будут довыборы в ГД – Памфилова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новую версию проекта "Стоп дубль" применят на дополнительных выборах депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам, сообщила в интервью РИА Новости глава ЦИК России Элла Памфилова.

По ее словам, это предотвратит повторное голосование и обеспечит чистоту результатов. Она подчеркнула, что новую версию проекта доработали на основе опыта 2021 года

"Этот проект очень важен для того, чтобы обеспечить чистоту выборов и нивелировать целый ряд возможных провокаций", – подчеркнула Памфилова.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия РФ на выборах в сентябре запустит пилотный проект по предотвращению многократного голосования в четырех регионах страны на базе портала "Госуслуги".

По словам главы ЦИК, два года назад запускался похожий эксперимент. Он был призван решить проблему многократного голосования. Провокаторы пытались обвинить в этом избирательную систему, напомнила Памфилова. Глава ЦИК добавила, что такой механизм могут внедрить в цифровые сервисы в личном кабинете на "Госуслугах".

Стало известно, что для выборов мэра Москвы подготовят более 3,8 миллиона бюллетеней. Такое количество утвердили на заседании Московской городской избирательной комиссии. Как отметил секретарь МГИК Владимир Попов, он будет осуществлять контроль за выпуском.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Собянин встретился со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе