ЦИК РФ запустит пилот по предотвращению многократного голосования на выборах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Центральная избирательная комиссия РФ на выборах в сентябре запустит пилотный проект по предотвращению многократного голосования в четырех регионах страны на базе портала "Госуслуги". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову.

"В преддверии президентской кампании, мы это знаем, число провокаций разного уровня, число попыток дискредитировать выборы, устраивая те или иные неблагоприятные акции, может возрастать", – отметила она.

По словам главы ЦИК, два года назад запускался похожий эксперимент. Он был призван решить проблему многократного голосования. Провокаторы пытались обвинить в этом избирательную систему, напомнила Памфилова.

"Мы тогда проанализировали механизм, выявили плюсы, минусы. Сейчас мы уже на основании того, что было раньше, понимания плюсов и минусов, идем дальше", – подчеркнула она.

Глава ЦИК добавила, что такой механизм могут внедрить в цифровые сервисы в личном кабинете на "Госуслугах".

Ранее стало известно, что для выборов мэра Москвы подготовят более 3,8 миллиона бюллетеней. Такое количество утвердили на заседании Московской городской избирательной комиссии. Как отметил секретарь МГИК Владимир Попов, он будет осуществлять контроль за выпуском.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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