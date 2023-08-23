Почти 736 тыс заявлений подали для участия в ДЭГ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Около 736 тысяч заявлений было подано в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ для дальнейшего участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Об этом заявила председатель ведомства Элла Памфилова в ходе заседания комиссии.

"В общей сложности у нас подано свыше 860 тысяч заявлений. Из них 735 707 – это ДЭГ, 131 715 – это включение в список избирателей по месту нахождения на момент выборов", – сказала она.

Председатель ЦИК добавила, что больше всего заявлений было подано в Подмосковье.

"Еще раз повторю, что в 25 регионе, в Москве с учетом того, что у них ДЭГ проводится на их платформе. Они пошли немножко вперед, там подавать заявлений вообще не надо. Московская область у нас самый крупный после Москвы электоральный регион", – резюмировала она.

Как следует из материалов к заседанию, более 341,8 тысячи заявлений было подано от избирателей, проживающих в Московской области.

Ранее ЦИК утвердил проведение ДЭГ на федеральной платформе в 24 регионах в сентябре этого года.

По словам Памфиловой, дистанционное голосование в том числе пройдет на выборах губернаторов Алтайского края, Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Псковской областей, выборах в региональные парламенты Архангельской, Владимирской и Ярославской областей, Ненецкого автономного округа и Пермского края.



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