Гендиректор "Сахалинского икорного дома" отметил поддержку программы "Миллион призов"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Программа "Миллион призов" поддерживает предпринимателей и жителей столицы. Об этом в беседе с Агентством "Москва" заявил генеральный директор "Сахалинского икорного дома" Евгений Шувалов, компания которого выступает партнером программы.

"Благодаря этому инструменту (программе "Миллион призов". – Прим. ред.) решается несколько вопросов. Поддерживаются бизнес, предприниматели. Поддерживаются жители города – они получают вознаграждение, которое могут потратить", – сообщил он.

Помимо этого, уверен предприниматель, благодаря программе удается привлечь к голосованию большее число людей, которые не участвуют в нем по тем или иным причинам. "Миллион призов", по его мнению, создает дополнительную мотивацию.

Шувалов также обратил внимание, что программа стала серьезной поддержкой для "Сахалинского икорного дома" в период пандемии COVID-19. Тогда поток клиентов снизился, а возможность дала компании прорекламировать свою деятельность.

Гендиректор отметил, что в магазинах компании москвичи тратят баллы на то, что обычно редко покупают за деньги. В ассортименте торговых точек представлены различные деликатесы.

Вместе с тем Шувалов заявил об удобстве системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) для тех, кто не может добраться до участков и сделать выбор в очном формате.

"Появился новый формат голосования, новая возможность – абсолютно точно большее количество участников в процессе голосования", – прокомментировал он.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



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