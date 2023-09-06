Участники акции #ВыбираемВместе2023 смогут обменять призовые баллы в столичных аптеках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Горожане, которые поучаствуют в электронном голосовании выборов мэра онлайн или при помощи терминала на избирательном участке, смогут присоединиться к акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов", получить призовые баллы и потратить их у партнеров акции. Например, в столичных аптеках. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что победители прошлогодней акции #ВыбираемВместе2022 совершили в крупных аптечных сетях, используя призовые баллы, более 200 тысяч покупок. В этом году к акции присоединились аптеки "Столички", "Мосаптека", "Доктор Столетов", "Супераптека", "Неофарм", "Самсон-Фарма". Призовые баллы можно будет обменять на промокоды. Номинал одного промокода равен одной тысяче рублей.

На сайте напомнили, что розыгрыши пройдут 9, 10 и 11 сентября. Победителям придет СМС-сообщение о выигрыше. Код участника нужно будет активировать на сайте "Миллион призов" до 25 сентября включительно. Победители получат одну, три или пять тысяч призовых баллов (один балл равен одному рублю).

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Москвичам рассказали, сколько партнеров присоединились к программе "Миллион призов"