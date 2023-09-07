Памфилова заявила, что более 1,2 млн человек планируют проголосовать дистанционно

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Более 1,2 миллиона граждан России собираются проголосовать дистанционно на выборах, которые пройдут с 8 по 10 сентября. Об этом ТАСС заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре комиссии.

"По состоянию на вчерашний вечер заявление на участие в ДЭГ подали более 1 миллиона 200 тысяч человек", – сообщила она.

Также Памфилова отметила, что для участия в выборах с помощью дистанционного электронного голосования не нужно подавать заранее заявление.

"Поэтому сейчас мы не знаем, сколько там человек могут проголосовать, но предполагаем, что большое количество", – добавила председатель ЦИК РФ.

При этом она подчеркнула, что уже сейчас оказывается влияние на выборы. По ее словам, поток негативных сообщений не опускается ниже 100 в день.

До этого заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев заявил, что тестирование дистанционного электронного голосования (ДЭГ) во всех часовых поясах России прошло успешно. Его провели с 08:00 30 августа до 20:00 31 августа в 24 российских регионах.

Единый день голосования состоится в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В 21 регионе будут организованы выборы высших должностных лиц, в 20 – выборы депутатов законодательных органов власти.

Выборы мэра в столице пройдут в единый день голосования