Разработчики рассказали, как ведется подсчет при электронном голосовании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Скорость расшифровки результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) будет зависеть от количества проголосовавших, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов столичного правительства Артем Костырко в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Он напомнил, что электронное голосование дает возможность любому человеку, подключенному к интернету, наблюдать за тем, как формируется явка и какое количество избирателей принимает участие в голосовании.

"И вот эта явка опередит время расшифровки голосов, это линейная процедура. По опыту прошлого года и уже сложившейся практике скорее всего это начнется в 20:15, когда мы соединим части ключа расшифровки, загрузим их в систему. Ну и какое-то время системе понадобится провести расшифровку голосов", – сказал Костырко.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



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