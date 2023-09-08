В Москве началось голосование на выборах мэра

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Трехдневное голосование на выборах мэра стартовало в Москве. Оно продлится с 8 по 10 сентября с 08:00 до 20:00.

На избирательных участках будут работать 11 680 наблюдателей, которые прошли специальную подготовку.

В Мосгоризбиркоме ожидают, что подсчет голосов пройдет быстро. Так, сначала обработают данные электронного голосования, затем займутся бумажными бюллетенями.

Москвичи, которые на выборах с 8 по 10 сентября проголосуют в дистанционном формате или с использованием терминала на избирательном участке, получат возможность стать участником акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов".

Победители получат 1, 3 или 5 тысяч баллов. Их можно обменять в магазинах, ресторанах, кафе, музеях, театрах, а также перевести на благотворительность. Розыгрыши состоятся 9, 10 и 11 сентября. В общей сложности предполагается 2,3 миллиона призов. О выигрыше участники узнают через СМС-сообщение.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



Жителям столицы сообщили, как будет проходить подсчет голосов на выборах мэра Москвы