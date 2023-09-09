Форум социальных инноваций регионов завершился в Гостином Дворе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве завершился Форум социальных инноваций регионов. За четыре дня в рамках форума состоялось более 50 мероприятий. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В Гостином Дворе завершился V Форум социальных инноваций регионов, организованный Советом Федерации и правительством Москвы. За четыре дня форума в нем приняли участие более 300 экспертов, а также свыше 500 представителей российских регионов. На площадке форума выступили парламентарии, руководители федеральных и региональных органов власти, ученые, представители социально ориентированных НКО и бизнеса.

В рамках форума Сергей Собянин рассказал об изменениях практически во всех областях социальной сферы, которые произошли в столице в последние годы.

"За эти годы в три раза увеличены расходы на социальную сферу, при этом большинство социальных пособий стали адресными для того, чтобы в первую очередь социальную помощь государства получали те, кто в ней больше всего нуждается", – рассказал он.

В рамках форума в Гостином Дворе прошли лекции с участием известных экспертов – ученых, врачей, журналистов, психологов, представителей бизнеса, блогеров. Помимо этого, в течение всего форума проходили музыкальные концерты классической и поп-музыки, выступления профессиональных танцоров и барабанное шоу.

Ранее сообщалось, что площадки Московского урбанфорума посетили более 7 миллионов человек. На время форума Гостиный двор превратился в интерактивное мультимедийное пространство с уникальной экспозицией, посвященной развитию здравоохранения, образования, социальной защиты и других отраслей социальной сферы.

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