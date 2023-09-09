"Московские сезоны" подготовили праздничную программу в честь Дня города

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

По случаю 876-летия столицы на 26 фестивальных площадках "Московских сезонов" проходит праздничная программа. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Главной праздничной площадкой стали "Лужники", где проходит Московский урбанистический форум (МУФ). Там гости могут принять участие в соревнованиях по шашкам, уличной рыбалке, увидеть выступления известных исполнителей, кулинарные шоу и спектакли.

На площадках "Московских сезонов" на Тверской площади и в районе Олимпийской деревни москвичам предложат принять участие в мастер-классах, в том числе украсить костюм балерины стразами и собрать модели трамвая и электробуса из крафт-картона.

На кулинарных занятиях в Парке Горького посетителям продемонстрируют процессы приготовления выпечки и салатов. У Гольяновского пруда можно будет пожарить шашлык на открытом огне.

Ознакомиться с подробной информацией о праздновании Дня города на площадках "Московских сезонов" можно на сайте.

До этого стало известно, что 9 и 10 сентября аттракционы в парках Москвы и на ВДНХ работают бесплатно. В частности, посетители ВДНХ смогут бесплатно прокатиться на пяти уличных аттракционах в парке "Орион". Предварительная регистрация для посещения аттракционов не требуется.



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