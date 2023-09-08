Семейное бюро путешествий откроется в музее-заповеднике "Царицыно"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Открытие семейного бюро путешествий состоится в музее-заповеднике "Царицыно" 9 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Для совсем маленьких посетителей (от трех до шести лет) экскурсии по парку проведут царица Белка и царь Орех. Деток также начнут знакомить с правилами безопасного поведения летом и зимой.

Для аудитории от семи до 10 лет развлекательную программу проведет "царицынский медведь". Он поручит детям выполнить ряд интересных заданий. В свою очередь, на зимних экскурсиях дети с помощью адвент-календаря узнают, как музей готовится к Новому году.

Увлекательный квест подготовил для подростков Музей криптографии. За успешное прохождение будут вручать "Орден проницательности".

Само бюро располагается на входе со стороны станции метро "Царицыно". Яркая навигация поможет юным посетителям без проблем добраться до него. Также скоро на территории парка установят специальные указатели с подвижными стрелочками. Пространство будет работать с пятницы по воскресенье с 11:00 до 19:00.

9 сентября семьи, которые пройдут регистрацию на портале музея раньше других, смогут проследовать по тестовым маршрутам бесплатно. Кроме того, для первых посетителей подготовили подарки.

Сотрудник бюро предложит оптимальный маршрут и посоветует, что посмотреть в музее, а также покажет необычные сувениры.

Насыщенная программа пройдет в выходные, 9 и 10 сентября, на площадке Московского урбанистического форума в "Лужниках".

Рядом с павильоном, на фасаде аквакомплекса "Лужники" состоятся финальные показы аудиовизуального перформанса "Город для каждого", который подготовили современные медиахудожники при участии нейросетей.

Для выпускников вузов, начинающих специалистов и экспертов, планирующих развивать свою карьеру или бизнес в сфере инноваций, пройдет форум "Мое будущее".



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