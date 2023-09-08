Жителям Москвы рассказали о программе МУФ-2023 в Гостином Дворе в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В период с 8 по 10 сентября посетителей Московского урбанистического форума (МУФ) в Гостином Дворе ожидают концерты, лекции, мастер-классы, квесты и другие мероприятия. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В пятницу, 8 сентября, в 15:00 на площадке форума организуют встречу с певицей и автором песен Тосей Чайкиной. Она расскажет гостям о творчестве, вдохновении и победах на пути к успеху.

Телеведущая Тутта Ларсен вместе с экспертами 8 сентября выступит перед посетителями в рамках деловой программы форума. Она расскажет, как воспитать ребенка, а психолог Светлана Борковская поделится секретами крепкого брака.

В субботу, 9 сентября, в 11:00 москвичи смогут посетить в Гостином Дворе лекцию "Эмоциональный интеллект: как научиться управлять эмоциями". На ней расскажут о том, как оставаться гибким и качественно работать в стрессовых ситуациях.

В 14:30 там же пройдет лекция "Стресс-серфинг: от энергии стресса к ресурсному состоянию", в рамках которой гостям расскажут, как оставаться устойчивыми в стрессовых ситуациях.

В 12:00 10 сентября на площадке начнется лекция "Как стать профессионалом в своей области: синергия навыков и призвания души". Директор колледжа по подготовке социальных работников имени Е. И. Холостовой Тимур Гайнуллин, помимо прочего, предложит горожанам задуматься о том, правильно ли выбирать работу по зову души.

В 13:00 в Гостином Дворе пройдет лекция "Почему нас нельзя полностью заменить искусственным интеллектом?", на которой москвичи смогут высказать собственное мнение по теме и послушать заместителя директора колледжа по подготовке социальных работников имени Е. И. Холостовой Евгению Быль.

Для детей в предстоящие выходные на площадке форума организуют спектакль "Москва. Мир. Детство", квест "Москва – лучший город Земли", а также другие мероприятия, в том числе мастер-классы по изготовлению сумок и пряников.

Ознакомиться с подробной программой МУФ с 8 по 10 сентября можно на его официальном сайте. Посещение некоторых мероприятий доступно по предварительной регистрации.

Между тем на площадке форума в "Лужниках" 9 сентября проведут показательную тренировку столичных спасателей. Специалисты покажут свои действия при ликвидации последствий ДТП и утечки на газопроводе. Пожарные на мотоциклах продемонстрируют навыки управления оперативным транспортом пожарно-спасательного гарнизона Москвы.



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