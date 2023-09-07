Показательная тренировка спасателей пройдет в "Лужниках" в рамках МУФ

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Показательная тренировка спасателей пройдет 9 сентября в рамках Московского урбанистического форума в "Лужниках", сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Специалисты покажут свои действия при ликвидации последствий ДТП и утечки на газопроводе. Пожарные на мотоциклах продемонстрируют навыки управления оперативным транспортом пожарно-спасательного гарнизона Москвы.



Мероприятие начнется у Главной сцены в 12:00.



В комплексе напомнили, что до 10 сентября в "Лужниках" каждый день проходят мастер-классы московских спасателей. На них гости получат возможность научиться оказывать первую помощь и использовать средства спасения на воде.

9 и 10 сентября в "Лужниках" также состоится форум "Мое будущее". На нем выступят выпускники вузов, начинающих специалистов и экспертов, которые готовы развивать свою карьеру или бизнес в области инноваций.

Новые мастер-классы подготовили на площадках МУФ-2023