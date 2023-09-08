Биологический возраст гостей МУФ в Гостином Дворе оказался ниже паспортного

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 30 тысяч гостей Московского урбанистического форума в Гостином Дворе прошли экспресс-тестирование, проверив темп старения своего организма на стенде "Лаборатория". Порядка 1 000 посетителям показали расширенное исследование по определению биологического возраста, который в итоге оказался ниже, чем в паспорте, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Гендиректор Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Вячеслав Шуленин рассказал, что врачи консультационно-диагностической поликлиники № 121 вместе с учеными из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова создали значимый проект – разработку для оценки биологического возраста организма с использованием омиксных технологий.

Такая методика позволяет определить текущее функциональное состояние организма, оценив скорость его старения. По словам Шуленина, инновация является очень важной, так как замедление процессов старения играет ключевую роль в профилактике сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

"По предварительным результатам расширенного исследования, технология уже показала, что посетители Московского урбанистического форума в Гостином Дворе моложе своего хронологического возраста. Надеемся, что такая положительная тенденция будет сохранена и дальше", – поделился Шуленин.

После результатов стало известно, что биологический возраст добровольцев меньше хронологического. В среднем биологический оказался равен 50 годам, а хронологический – 57. Посетители МУФ измеряли число остаточных продуктов гликирования и жесткость сосудов. Все добровольцы получили персональные рекомендации по питанию, поддержанию здоровья и активного долголетия.

Ранее сообщалось, что самые яркие мероприятия МУФ пройдут 8–10 сентября. Их посвятят празднованию 876-летия Москвы. На площадке форума "Лужники" состоятся концерты, финалы и полуфиналы игр, квизы и интерактивные занятия .

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