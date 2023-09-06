Московский зоопарк подготовил праздничную программу в честь Дня города

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

В день города, 9 сентября, в Московском зоопарке пройдут творческие мастер-классы и концерты, в которых примут участие детские творческие вокальные и хореографические коллективы. Об этом сообщает пресс-служба зоосада в официальном телеграм-канале.

"9 сентября на старой территории Московского зоопарка с 12:00 до 14:00 пройдет праздничная концертная программа. Юные артисты представят публике свои новые, а также уже полюбившиеся творческие номера", – сказали в пресс-службе.

Отмечается, что юные москвичи могут с 11:00 до 14:00 посетить зону мастер-классов. Педагоги помогут детям своими руками сделать сувенир, который будет напоминать им о том, как они встретили День города Москвы в зоопарке.

В пресс-службе добавили, что с 11:00 до 16:00 посетители зоопарка могут отправиться на экскурсии. Для того чтобы попасть на них, необходимо предварительно записаться по телефону 8 (499) 255-57-63.

"Участие в мероприятиях бесплатное, приобретается только билет в зоопарк", – резюмировали представители Московского зоопарка.

Ранее сообщалось, что мероприятия по случаю празднования Дня города 9 и 10 сентября пройдут во всех округах Москвы. Отмечалось, что центральными площадками праздника в этом году станут Цветной бульвар, "Музеон", Поклонная гора и "Лужники".

Так, с 12:00 9 сентября и в 15:00 10 сентября на Цветном бульваре состоятся концерты с участием звезд российской эстрады. Там же развернется благотворительная ярмарка, посетители которой, помимо прочего, смогут помочь нуждающимся людям и животным.



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