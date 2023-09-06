Московские рестораторы проведут гастрономическую программу ко Дню города

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Столичные рестораторы проведут гастрономическую программу ко Дню города с 8 по 10 сентября. На 26 фестивальных площадках "Московских сезонов" гости смогут попробовать блюда, приготовленные по новым и старинным рецептам, передает портал мэра и правительства города.

Так, на площади Революции будут угощать варениками "Подмосковная вишня", чебуреком "С Сухаревки" с говядиной и мороженым "по-микояновски" в вафельном рожке. Стейк из свинины с хреном "по-тестовски", старомосковскую солянку и гречневик с соусом из белых грибов пригласили попробовать в Парке Горького. В этом же месте будут подавать десерт "Праздничный вечер" с мороженым, фруктами и взбитыми сливками, а также чай "Московские вечера" с клюквой, апельсином и корицей.

"На площадке "Московских сезонов" в детском парке "Бригантина" (Коптевский бульвар, владение 18), будут жарить дорадо на гриле по-московски, шашлык "Кремлевский" из бараньих язычков и картофельные кремзлики с семгой и сыром", – говорится в сообщении.

Знаменитые торты "Птичье молоко" и "Прага" предложат попробовать в сквере у Гольяновского пруда. А на бульваре Дмитрия Донского покажут традиционную столичную выпечку: кулебяки, кренделя, блины и пончики с сахарной пудрой по рецептуре 1974 года.

Жареные пельмени со сметаной, сыром и зеленью по-московски предложат в проезде Серебрякова, а жареные вареники с картошкой и грибами или с укропом и сметаной подадут на площадке в Теплом Стане.

Мероприятия по случаю Дня города 9 и 10 сентября состоятся во всех округах Москвы. Столица подготовила множество тематических выставок, концертов и других активностей, которые пройдут в парках, музеях, библиотеках, культурных центрах и в других учреждениях культуры. Главными площадками празднования станут Цветной бульвар, "Музеон", Поклонная гора и "Лужники".

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