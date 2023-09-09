В каждом округе Москвы: самые яркие события Дня города – 2023

9 и 10 сентября столица отметит свой 876-й День рождения. Праздничные мероприятия пройдут во всех административных округах. Афиша самых крупных событий – в материале Москвы 24.



Парад судов, трамваев и поездов

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Департамент транспорта в честь Дня города организует парад судов. Более 50 моделей разных лет пройдут от Южного речного вокзала до Андреевского моста мимо всех основных достопримечательностей.

Посмотреть парад, который состоится 9 сентября в 11:00, можно с набережных и мостов города.

Кроме того, 9 сентября в 11:30 начнется парад трамваев. Колонна проследует от депо имени Баумана до Останкино и обратно. В этот же день с 12:00 до 17:00 в депо будет работать выставка ретротранспорта. Гости увидят исторические автомобили, попробуют бесплатное мороженое и блюда полевой кухни.

Также 9 и 10 сентября с 09:00 до 20:00 на Большой кольцевой линии метро пройдет парад поездов. В нем примут участие как раритетные составы, так и современные модели. Все поезда будут двигаться по направлению против часовой стрелки.

Развлечения в парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На ВДНХ 10 сентября пройдет программа "Москва, я люблю тебя": в Зеленом театре в 12:00 состоится танцевальный спектакль "Всюду жизнь" от хореографа Егора Дружинина, а в 19:30 начнется концерт с участием Мота, группы "Мохито" и Анастасии Спиридоновой.

В парке искусств "Музеон" 9 и 10 сентября состоится музыкальный фестиваль "Движ Фест": перед зрителями выступит множество артистов, в том числе Егор Крид, ARTIK&ASTI, Люся Чеботина, Клава Кока, Валя Карнавал и другие. Во второй день на сцену вместе со звездами выйдут юные блогеры и музыканты. 9 сентября концерты пройдут с 12:00 до 22:00, 10-го числа – с 15:00 до 21:00.

На главной сцене парка "Кузьминки" пройдет большая концертная программа, хореографические выступления и театрализованное представление. Также запланировано множество творческих мастер-классов, где дети вместе с родителями смогут поработать в мастерской, сделать сувениры и подарки для близких. Мероприятия пройдут 9 и 10 сентября начиная с 13:00.



Фестивали под открытым небом

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В саду "Эрмитаж" состоится Х юбилейный фестиваль "Театральный марш". Столичные труппы покажут самые яркие спектакли прошлого сезона под открытым небом. В программе драматические, музыкальные, комедийные, детские постановки, а также выступление оркестра. В фестивале примут участие Театр на Таганке, "Новая опера" имени Е. В. Колобова, "Школа современной пьесы" и многие другие. Дата: 9 сентября с 12:00 до 23:00.

На Цветном бульваре пройдет фестиваль "Добрая Москва", посвященный волонтерству. В нем примут участие крупные благотворительные организации города. В программе: творческие мастер-классы, ярмарка, где можно купить уникальную посуду, сувениры, одежду, которые созданы подопечными благотворительных фондов. Кроме того, для гостей выступят популярные артисты. Фестиваль запланирован на 9 и 10 сентября с 12:00.



Концерты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В "Лужниках" 9 сентября в рамках Московского урбанистического форума пройдет концерт с участием известных артистов. Среди заявленных исполнителей Полина Гагарина, Валерия Сюткина, Александра Ф. Скляра, Олег и Родиона Газмановых, Люси Чеботиной и других. Далее начнется сольный концерт группы "Руки вверх!". Впускать гостей начнут с 16:00, разогрев стадиона намечен на 17:30. Начало шоу в 18:00.

Сама арена в этот день станет мини-версией столицы: благодаря визуальным инсталляциям зрители увидят прямо на поле Садовое Кольцо, ВДНХ, Северный речной вокзал и другие достопримечательности. Вход по пригласительным билетам, их нужно получить заранее.

Традиционно жителей города поздравит и "Москва 24". 9 сентября на сцене телеканала в "Лужниках" пройдет многочасовой музыкальный марафон: прозвучат стильный московский нео-соул, чувственный инди-поп и рэп. Кроме того, рядом со сценой появится передвижная мастерская переработки "Зеленый фургон" – здесь можно будет пройти мастер-классы: сшить сумку из баннеров и кастомизировать одежду на экотематику.

В зале "Зарядье" состоится праздничный концерт Московского государственного симфонического оркестра. Музыканты исполнят сочинения русских композиторов, например, "Ночь на Лысой горе" Мусоргского и концерт № 1 для фортепиано с оркестром Чайковского. Купить билеты можно на официальном сайте учреждения. Дата: 10 сентября в 17:00.

В музее-заповеднике "Царицыно" 9 сентября пройдут праздничные выступления с участием музыкантов Андрея Приклонского, Илоны Красниковой, Артема Маковского, а также джазовых исполнителей. Концерт начнется в 12:00. На следующий день музыкальная программа продолжится. Перед зрителями выступит саксофонист Владимир Остряков, а также Дмитрий Маликов, ST, Ксения Дежнева, Этери Бериашвили. Начало в 15:00.

Праздничные концерты организуют и в Измайловском парке. 9 сентября в 12:00 на сцену выйдут Московский казачий хор, Марк Тишман, Влад Соколовский, Bahh Tee&Turken. 10 сентября перед зрителями выступят группа "Кватро", Стас Костюшкин, Mia Boyka и другие. Концерт состоится с 15:00 до 20:00.



Музеи столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

У стен Музея Победы 9 сентября состоится танцевальный флешмоб "Моя столица", в котором задействовано около 350 участников хореографических коллективов Москвы и области. Мероприятие начнется в 11:00. В этот же день в 14:00 пройдет концерт в рамках конкурса "Журавли Победы", где выступят хореографические ансамбли.

10 сентября в 14:00 пройдет мастер-класс "Символы столицы", где дети смогут сделать плакат с изображением главных достопримечательностей города. Кроме того, экспозиция "Битва за Москву. Первая Победа" будет бесплатной 9 сентября в 12:30 и 10 сентября в 15:00.

Музей К. Г. Паустовского организует праздничную программу "Москва – вечный город". 9 сентября в 11:00 начнется тематическая экскурсия по экспозиции "Москвич по рождению", в 13:00 – квест-экскурсия "По Москве с Паустовским". Также в этот день проведут встречи с художниками и литераторами. А 10 сентября в 14:00 для гостей организуют мастер-класс по флористике "Подарок любимому городу". Вход на мероприятия свободный, по предварительной регистрации.