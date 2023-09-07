Телеканал Москва 24 поздравит москвичей и гостей столицы с Днем города

Фото: пресс-служба АО "Москва Медиа"

Телеканал Москва 24 традиционно поздравит москвичей и гостей столицы с Днем города 9 сентября. Стильный московский нео-соул, чувственный инди-поп и рэп прозвучат в многочасовом музыкальном марафоне на сцене Москвы 24 в "Лужниках".

В этот день на площадке выступят резиденты фестиваля "Солома". Первой на сцену поднимется Marsianna – исполнительница с неповторимым тембром и грувом, которая в своих композициях смешивает классический айренби и соул.

Подхватят музыкальное настроение дня инди-поп проект Mesch!, соул-исполнитель Zavazalsky, инди-поп-рок-группа TERRA, в музыке которой отчетливо слышно влияние британской новой волны и классического гранжа, а также дерзкие, самоуверенные "АНДРЕГРАУНД" и группа SHOO.

Вечерний лайнап продолжат известная группа "Меджикул", певица GAYANA и проект "Обстоятельства", соединяющий инди-поп и альтернативный. Хедлайнером вечера станет Эльдар Джарахов.

В этот день на площадке Москвы 24 будет не только современная музыка. Рядом со сценой появится передвижная мастерская переработки "Зеленый фургон". Здесь можно будет пройти мастер-классы: сшить сумку из баннеров, кастомизировать одежду на экотематику.

Главной особенностью фургона является велошредер. Покрутив педали, измельчив пластиковые крышки в разноцветную крошку и отправив ее на переплавку, можно будет сразу забрать с собой значки и брелоки.

Представят участников музыкального дня ведущие Москвы 24 Стас Кулик и Евгения Мирошкина. В сообществе Москва 24 во "ВКонтакте" будут публиковаться эксклюзивные короткие вертикальные видео от блогера Ани Авейлу. Мероприятие будет проходить на центральной площади "Лужников" с 11:00 до 21:00. Вход свободный.

Ранее сообщалось, что мероприятия по случаю празднования Дня города 9 и 10 сентября пройдут во всех округах Москвы. В частности, на площадке Мосурбанфорума в "Лужниках" для гостей выступят Полина Гагарина, Родион Газманов, Люся Чеботина, Валерий Сюткин, группа "Руки вверх!" и другие российские артисты. Начало масштабного шоу запланировано на 18:00 9 сентября.

Помимо этого, ВДНХ поддержит акцию в честь 876-летия Москвы, сделав бесплатными аттракционы 9 и 10 сентября. Сеансы организуют в порядке живой очереди. Предварительная регистрация не потребуется.

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