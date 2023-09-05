Какие аттракционы можно бесплатно посетить в парках Москвы в День города

В Москве 9 и 10 сентября посетители столичных парков в честь Дня города смогут абсолютно бесплатно прокатиться на любых аттракционах. Развлечения будут доступны и детям, и взрослым. Предварительная регистрация не требуется, попасть на карусели получится в порядке живой очереди. Рассказываем, в какие парки можно сходить.



Куда сходить?

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Жители и гости Москвы всех возрастов в честь Дня города 9 и 10 сентября смогут совершенно бесплатно покататься на каруселях. В 21 парке, которые находятся в ведении столичного департамента культуры, посетителей ждут 258 аттракционов. За такой подарок к 876-летию Москвы высказались сами горожане, когда участвовали в тестовом голосовании в преддверии выборов мэра города.

Парки, в которых 9 и 10 сентября аттракционы будут бесплатными:



Парк Горького

Московский зоопарк

музей-заповедник "Коломенское"

парк Дружбы

парк "Кузьминки"

парк "Северное Тушино"

музей-заповедник "Царицыно"

Бабушкинский парк

парк "Фили"

ландшафтный парк "Митино"

парк 50-летия Октября

Таганский парк

парк "Сокольники"

усадьба Воронцово

Измайловский парк

парк "Красная Пресня"

Перовский парк

парк "Ангарские пруды"

парк у прудов "Радуга"

этнографическая деревня "Бибирево"

Лианозовский парк

Праздник на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Гости праздника смогут попрыгать на батутах, покататься на каруселях, поводить сказочный поезд и полазить по веревочным городкам. Предварительной регистрации для этого не потребуется. На аттракционы можно будет попасть в порядке живой очереди.

На ВДНХ также решили порадовать горожан и сделали бесплатными карусели в День города. В парке "Орион" гостей без предварительной регистрации ждут пять аттракционов. Один из них интерактивный: мультимедиаигра для детей от 5 до 10 лет.

Ребятам предложат отправиться в путешествие на звездолете вместе с супергероями. Получить бесплатные билеты можно в информационном центре парка. Их число будет регулироваться пропускной способностью аттракциона.

Вход на мгновенно ставшее популярным у москвичей и гостей города колесо обозрения "Солнце Москвы", которое считается крупнейшим в Европе, в праздничные выходные тоже станет бесплатным. Но чтобы полюбоваться на столицу с высоты птичьего полета, необходимо получить билет. Это можно сделать на официальном сайте аттракциона. Регистрация на посещение открывается 6 сентября. Стоит учитывать, что число билетов ограниченно.



На чем прокатиться?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В парке "Сокольники" 9 и 10 сентября можно бесплатно посетить комплекс развлечений для взрослых и детей. Здесь есть декорированный островок "Джунгли" для самых маленьких и "Воздушный рейс" с мертвой петлей для ценителей экстрима. Также аттракцион "Жемчужина", где можно покататься в ракушках, "Цепочная карусель", сказочный паровозик и другие качели.

В Парке Горького посетителей тоже ждут развлечения на любой вкус. Например, экстремальный аттракцион "Танцевальный бал", автодром и нарядная двухэтажная карусель.

Компактный, но увлекательный островок развлечений примет гостей в парке имени 50-летия Октября (со стороны улицы Удальцова, на площади Семьи). Аттракционы рассчитаны на дошкольников и детей младшего школьного возраста. Можно, например, попрыгать на батуте и пройти игровой лабиринт, прокатиться на карусели "Мини-джет" или "Мини-поезде".

В Северной части Измайловского парка расположены аттракционы для взрослых и детей. Здесь горожане и гости столицы могут покататься на "Ракушках", качелях "Бумеранг" и "Цветочный маятник", посетить горку "Танец эльфов".

Для семейного отдыха в День города прекрасно подойдет парк "Фили". Самые маленькие смогут попрыгать на надувном батуте. Дети постарше и их родители – прокатиться на экстремальных качелях "Квик".

